曼聯吞3蛋緣盡歐霸 迪基亞馬古尼送禮 對西維爾5仗不勝

曼聯在首回合領先兩球下，於完場前連失兩烏龍球被西維爾逼和。昨仗次回合有主力般奴費南迪斯停賽，作客氣勢驚人的拉蒙山齊士胡斯桑球場，開賽8分鐘即失守，迪基亞在後場傳予被對手夾擊的馬古尼，後者馬上被逼甩，令安尼斯利隨即起腳破網為主隊先開紀錄。

連續6季歐戰遭西甲隊淘汰

「紅魔」半場換入傷癒復出的前鋒拉舒福特及左閘勞基梳爾試圖反撲，但換邊後兩分鐘被西維爾後衛洛斯巴迪接應角球傳送頂入拉開比數，迪基亞於81分鐘再嚴重犯錯，出迎解圍撻Q被安尼斯利輕鬆射入空門梅開二度，終以0：3大敗，總比數輸2：5出局。曼聯今屆縱先後淘汰巴塞隆拿及貝迪斯，惟仍未擺脫連續6季在歐洲賽被西甲隊淘汰的宿命，近5次對西維爾2和3負不勝。6屆歐霸冠軍西維爾將在下月的4強與祖雲達斯爭入決賽。

曼聯今季爭3項盃賽斷纜，領隊坦夏格承認昨仗「未準備好」，「我們控球時不夠冷靜，一直沒進入比賽狀態。當你犯下這麼多錯誤時，是很難贏得比賽」。今夏約滿的迪基亞傳願減薪續約，但他昨仗表現令各界重新討論，應否簽入傳球能力更強的新門將；馬古尼近兩季備受球迷抨擊，今季更失正選，盛傳今夏會被賣走。馬迪爾昨仗54分鐘被馬古尼撞傷退下火線，是今季第六度受傷，反映紅魔迫切需要一名新前鋒。被問到迪基亞是否長期門將人選，坦夏格稱：「他是今季英超不失球場數最多門將，足以證明能力。」他強調賽果取決整個團隊表現，要榮辱與共。

曼聯今季贏得英格蘭聯賽盃後，現目標只餘英超爭前四，以及明晚英格蘭足總盃4強與白禮頓爭入決賽。

韋斯咸反勝真特 歐協聯晉級4強

另邊廂，韋斯咸昨在歐洲協會聯賽8強次回合，於主場4：1反勝比甲的真特，兩回合大勝5：2晉級，下月中4強將鬥阿爾克馬爾，另一場4強由費倫天拿對巴素利。