祖亞昆完季掛靴 結束23年球員生涯

稱「貝迪斯是我的生命」

祖亞昆發聲明宣布，今季將是他最後一季，「但不是告別，很快會再見，貝迪斯一直是我的生命」。貝迪斯在社交網發布短片公布消息，這位傳奇隊長在影片中說：「生活的秘訣是要有能力適應變化，每日都視為挑戰，在每件事嘗試都加入藝術元素。時間過得真快，常說沒有什麼是永恆是錯的，23年來我一直嘗試讓足球成為藝術，讓世代相傳。」

祖亞昆出身貝迪斯青訓，之後在華倫西亞、馬拉加及費倫天拿度過9年，2015年重返母會至今，去年4月帶領貝迪斯贏得西班牙盃，相隔17年再替球隊高舉這獎盃，連同2007/08年效力華倫西亞時，贏過3次這錦標，西班牙盃也成他23年球員生涯唯一贏過的盃賽；他在2002至07年代表西班牙隊，上陣51次入4球，參加過2002及06年兩屆世界盃，以及2004年歐洲國家盃。

貝迪斯今季西甲暫列第5，尚餘9場聯賽事，祖亞昆現於西甲上陣615場，離上陣紀錄保持者的傳奇門將蘇比沙列特只差7場，仍有機會完季成為西甲歷來上陣最多球員。另外，排尾二第19位的愛斯賓奴，將於明晨迎戰領前4分的第16位客軍卡迪斯。