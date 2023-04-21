阿仙奴求返聖軌保優勢 沙列巴恐收咧 勢添後防隱憂

阿仙奴vs.修咸頓 now611/621台 明晨03：00直播

阿仙奴之前兩場英超先後作客利物浦及韋斯咸，分別於開賽28和10分鐘內領前兩球，卻最終被逼和，共痛失4分，現31戰得74分，只領先少賽一場的曼城4分，而以「藍月」近6場聯賽連捷的勇態，阿仙奴現在不如坐針氈才怪。事實是「兵工廠」自3月4日主場險勝般尼茅夫開始，連同在歐霸16強被士砵亭淘汰的兩仗，近8場有7次失守，僅曾作客富咸派3蛋，反映中後場守力欠佳。

辛真高恐未及復出 泰亞尼或再擔正

阿迪達投信任票 籲沙卡需懂減壓

阿仙奴昨禍不單行，中堅威廉沙列巴或因傷今季無緣復出，這名22歲新星是對士砵亭時觸傷背部，已缺席過去4場比賽。阿迪達說：「他的康復進度未如理想，現在說他季內可復出是早了一點。」阿迪達又指可任左閘的辛真高受鼠蹊傷勢影響，繼避戰韋斯咸後，可能也無法對陣修咸頓。若這名烏克蘭國腳最終缺陣，其位置將由基蘭泰亞尼頂上。

另外，阿迪達重申會以上仗射12碼「宴客」的翼鋒布卡約沙卡當「劊子手」，並承認對方是負責任的球員，但也為自己帶來太大壓力。阿迪達又打趣說：「如果他不願操刀，我便會跑入球場，將足球遞給他，肯定他繼續主射為止。他需要的是支持和保護，他可以安心繼續努力。」與此同時，與沙卡在前場合作無間的「主耶穌」加比爾捷西斯敦促隊友道：「比賽是90分鐘的，而非20或30分鐘。若大家想奪得英超，比賽水平便不能隨着時間的推移而下滑。作為一支球隊，我們了解自己的實力，而且必須提升比賽水平。」

修咸頓若降班 禾特普斯准離隊

排英超榜末的修咸頓分別落後尾二李斯特城及尾三諾定咸森林兩分和4分，餘下7仗一分都不能少，卻在挑戰阿仙奴前傳出壞消息，據報若聖人倘若最終降班，隊長禾特普斯今夏便可離隊。這名擅射罰球的28歲的英格蘭隊中場，盛傳已受到熱刺、紐卡素和韋斯咸的垂青。