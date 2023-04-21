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2023年4月21日星期五
曼城淘汰拜仁晉級 哥帥十度領軍闖4強 再遇皇馬誓報上季敗仇
國米隔13年再闖4強 細恩稱團結助夢想成真
理文菁英盃絕殺東方 下月決戰南區 李康廉圓滿告別
灰熊挫湖人扳平 布克斯嘲占士「老」
五人冰球賽邀中日好手 港將盼偷師助爭冠
WRC戰車拉花悼逝世愛爾蘭車手
體壇快訊：港七欖挑戰系列賽兩連勝
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阿仙奴求返聖軌保優勢 沙列巴恐收咧 勢添後防隱憂
祖亞昆完季掛靴 結束23年球員生涯
足壇快遞：加迪亞未計劃離PSG
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【明報專訊】（請看附圖）
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