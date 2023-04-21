體壇快訊：港七欖挑戰系列賽兩連勝

活士足踝開刀 PGA賽出戰成疑

美籍高球名將「老虎」活士日前因足踝傷患，在美國大師賽第三圈提早退賽，他昨於社交網表示已到紐約進行手術，為其2021年車禍後骨折的右腳踝，糾正創傷後關節炎。活士稱手術最後成功，並且正開始復康的過程，他原定下月角逐PGA錦標賽，現時出戰成疑。

威爾遜五度破百贏戴爾

世界排名第7的英籍桌球手基倫威爾遜，昨於克魯斯堡劇院舉行的世界賽首圈五度「破百」，包括在第5局打出一棒147度，局數以10：5擊敗戴爾，晉級16強鬥希堅斯。至於特林普在首圈大熱倒灶，以6：10負安東尼麥基爾出局。

拿度髖傷未癒棄戰馬德里賽

西班牙籍網壇「泥地王」拿度昨宣布，因髖部傷勢未好轉，將放棄參與下周展開的馬德里公開賽。36歲的拿度自1月澳網受傷後，已錯過出戰蒙地卡羅大師賽及巴塞隆拿公開賽等泥地賽，勢阻礙其備戰下月底法網的進度。此外，瑞士籍女將賓絲同因髖傷，放棄征戰馬德里公開賽，以及下月初舉行的羅馬大師賽。