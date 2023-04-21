灰熊挫湖人扳平 布克斯嘲占士「老」

灰熊此役點點開花，共6人得分上雙，並成功箝制湖人主將安東尼戴維斯，令他全場出手14射4中僅得13分，最終以103：93勝出。38歲的占士這場在布克斯的防守下，仍交出「雙雙」28分12籃板，但布克斯賽後表示，占士在自己的限制下感沮喪，故採取垃圾話攻勢，「我一點都不在乎他說什麼，因為他已經老了，我在場上不會尊重任何人，除非他能在我面前取得40分」，惟布克斯承認占士是名傳奇球員，但他已從帶領克里夫蘭騎士奪冠的顛峰期走下坡。

至於密爾沃基公鹿主將「字母哥」安迪度高安普昨於首圈第2戰因背傷缺陣，但這支東岸一哥有7人得分上雙，終以138：122擊退邁阿密熱火，平場數1：1。

米克布朗全票當選年度教練

另外，NBA昨頒發年度最佳教練獎，米克布朗成為史上首名全票當選的教頭，他在常規賽帶領薩克門托帝王得48勝34負排西岸第3、睽違16年重返季後賽。日前遭踩傷的帝王前鋒沙邦尼斯，今日在作客金州勇士的西岸首圈第三戰亦可候命。