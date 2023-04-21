曼城淘汰拜仁晉級 哥帥十度領軍闖4強 再遇皇馬誓報上季敗仇

曼城在主場首回合大幅領先3：0，次回合作客面對有季中借至拜仁的祖奧簡斯路任正選左閘倒戈，「藍月」在37分鐘縱有夏蘭特主射12碼炒高，惟他於57分鐘接應奇雲迪布尼的傳送，再扣過拜仁中堅烏柏美卡奴後門前射入，以12球遙領歐聯射手榜，並以22歲零272日及27場，成歐聯史上最年輕及最快入35球的球員。拜仁於83分鐘由甘美治射入12碼扳平1：1，兩回合總比數負1：4，完場前更有主帥杜曹投訴球證判決而兩黃一紅被逐，這德國籍名帥接手後6場僅2勝，先後於德國盃及歐聯8強出局。

夏蘭特寫歐聯35球里程碑

曼城連續兩屆4強遇皇馬，力爭向衛冕之師復仇，藍月上屆在次回合完場前連失兩球再加時落敗。哥迪奧拿亦成史上首名主帥第10次領軍晉身歐聯4強，此前先後帶領巴塞隆拿及拜仁共7次入4強。藍月今屆歐聯入26球僅失4球，攻守均為各隊之冠。雖然昨仗有驚無險出線，但哥帥稱麾下已筋疲力盡，明晚隨即要在英格蘭足總盃4強對英冠的錫菲聯是挑戰，「我們在早段陷於苦戰，射失12碼前對手有一兩次機會，沒失球是有運，不過球隊防守實在很好，夏蘭特的把握力亦非常出色。但球員現已筋疲力盡，我不知道如何可在對錫菲聯前恢復好」。曼城下周四凌晨將要迎英超榜首大戰，在主場硬撼阿仙奴，後衛尼敦阿基於昨仗66分鐘因腿筋受傷被換出，未知能否趕及在這場爭冠關鍵戰復出。

簡尼：拜仁欠缺中鋒

拜仁自2020年成為歐聯冠軍後，連續3屆8強止步。這支德甲班霸盛傳有意簽入拿玻里的域陀奧森漢等射手，行政總裁簡尼亦承認球隊欠缺一名中鋒，今季餘下目標期望能衛冕德甲。杜曹認為雙方實力不存分野，只是在關鍵時刻欠運，而倒戈的利萊辛尼為早段單刀射斜自責，甘美治也認為這兩回合比賽，只有30分鐘表現欠佳。歐聯4強兩回合將於下月10及11日、17及18日舉行，曼城首回合先作客皇馬，勝方將鬥「米蘭雙雄」之勝方。