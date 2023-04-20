足壇快遞：韋斯咸中堅歐協聯復出

艾納沙易帥首戰告負

有葡萄牙籍球星基斯坦奴朗拿度在陣的艾納沙，昨在沙特職業聯賽出戰利雅得打吡，被曼聯舊將恩哈路射入兩球12碼，作客以0：2不敵希拉爾，易帥首戰落敗兼連續兩場聯賽不勝，落後榜首伊蒂哈德3分兼多踢1場。C朗除有一球「詐糊」，57分鐘曾從後鎖頸攬跌對手而被罰黃牌。

美斯傳商回巢巴塞報酬

據西班牙《世界體育報》報道，暫列西甲榜首的巴塞隆拿已正式展開重簽美斯的計劃，讓這名今夏將與巴黎聖日耳門（PSG）約滿的阿根廷球王，相隔兩年再度回巢。消息指雙方正在談判個人條件等細節，並待會方解決隊內薪酬空間超出賽會上限的問題，才有望正式落實。

衛冕廣島日聯盃挫神戶

衛冕的廣島三箭於日本聯賽盃C組賽事，主場以2：1擊敗神戶勝利船，4戰得9分續居次，3分落場後同日贏波的前屆盟主名古屋鯨魚。至於川崎前鋒則在主場以6：0大勝清水心跳，結束各項賽事3戰不勝走勢，於B組4戰得5分升上次席。