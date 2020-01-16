羅馬誓反勝飛燕諾 佳績或推動摩連奴轉投PSG

羅馬上周歐霸8強首回合在保羅戴巴拿上半場觸傷大腿下，作客以0：1不敵飛燕諾，但這名阿根廷隊射手近日已復操，有望缺陣意甲大勝烏甸尼斯後復出，伙拍譚美阿巴謙強攻，增加球隊反勝機會，甚至繼上季歐洲協會聯賽後，再次揚威歐戰。

法國傳媒RMC Sport報道，PSG正留意意甲三哥「首都狼」的聯賽和歐霸走勢，事關這支法甲一哥在歐聯16強賽出局後，盛傳將在季尾辭退教練加迪亞，並指內部已討論摩連奴成為下季新帥。法國隊名宿杜加里也支持摩帥入主巴黎，並相信向來我行我素的對方，將有把握「收服」難以駕馭的尼馬。

相比於羅馬，祖雲達斯首回合主場小勝士砵亭1：0，使晉級之路不太凶險，惟前鋒摩斯堅恩日前肌肉受傷，無法在意甲作客不敵薩斯索羅一役上陣，甚或亦會無緣明晨之戰。曾執教拿玻里的西班牙籍名帥賓尼迪斯向「斑馬兵」投信心一票，「祖雲今季意甲遇上被扣15分的逆境，只會令他們更有比賽動力」。