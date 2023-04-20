馬迪爾肩負紅魔爭「霸」重任 勢掛帥倒戈訪西維爾

西維爾vs.曼聯 now643台 明晨03：00直播

曼聯在首回合賠了夫人又折兵，領先兩球下於最後12分鐘連失兩個烏龍球，被西維爾逼和2：2，一對正選中堅華拉尼及利辛度馬天尼斯先後傷出，後者更要提早收咧。紅魔三線征戰連場傷兵滿營，今仗更有中場主力般奴費南迪斯累積3面黃牌要停賽，無緣隨隊到訪西班牙，進攻將更依重安東尼馬迪爾，聯同安東尼馬菲奧斯及查頓辛祖組成的「三叉戟」攻堅。據報拉舒福特、左閘勞基梳爾及中場沙比薩昨已復操，有機會趕及復出。

今季五度受傷仍保「攻效」

馬迪爾本月傷癒復出後表現漸入佳境，包括上仗英超作客諾定咸森林，在前場逼搶到皮球後再起腳射門被撲出不遠，造就安東尼門前補射破網，助這名巴西國腳打破去年10月以來的聯賽入球荒。此外，馬迪爾今季五度受傷，在各項賽事合共僅上陣933分鐘，出勤率甚低，但這名27歲法國籍射手上陣19場已入7球兼貢獻3次助攻，進攻效率不俗，且在中鋒位置做到支點作用，能接應傳球及推進攻勢的工作，效果完勝借將中鋒韋格賀斯。

馬迪爾上季中被借至西維爾半季，同受傷患等因素，僅上陣12場入1球，外借經歷失敗而回後，如今相隔逾一年重返這支西甲球隊的主場，將倒戈為曼聯爭勝，同時在紅魔屢傳今夏要簽入星級射手下，需為自己下季位置而戰。不過領隊坦夏格早前公開表示希望馬迪爾留隊，「當馬迪爾身體健康時，球隊會踢得更好，我希望他下季可留隊」。

紅魔此前4次交手不勝

紅魔今仗面對以6屆盟主的歐霸之王西維爾，除了是今屆第4次作客西班牙，若要爭取晉身4強，亦須打破此前4次對壘2和2負均不勝的宿命。至於西維爾亦有阿根廷國腳後衛干沙路蒙迪爾累積黃牌要停賽。