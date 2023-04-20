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2023年4月20日星期四
車路士負皇馬四大皆空 林柏特寫隊史最差 杜奧巴「認不出」舊會
AC米蘭近16年首闖4強 利亞奧領銜破拿玻里後表忠
南區先闖菁英盃決賽 射12碼淘汰流浪 伍瑋謙兩撲救居功
俄男籃被禁戰奧運 勢牽連其他團體項目
太陽雙星合轟63分扳平快艇 CP3破球證魔咒
黃鎮廷澳門冠軍賽負張本智和 次圈止步
體壇快訊：環法冠軍續約珍寶隊
電視精選
馬迪爾肩負紅魔爭「霸」重任 勢掛帥倒戈訪西維爾
羅馬誓反勝飛燕諾 佳績或推動摩連奴轉投PSG
足壇快遞：韋斯咸中堅歐協聯復出
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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車路士負皇馬四大皆空 林柏特寫隊史最差 杜奧巴「認不出」舊會
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