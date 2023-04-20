太陽雙星合轟63分扳平快艇 CP3破球證魔咒

太陽上仗於季後賽首戰面對快艇落筆打三更，昨續於主場迎敵，半場與對方打成59分平手，但第3節憑戴雲布克卡大爆發獨取18分，助球隊末段拉開比數，終以123：109擊敗快艇，場數扳平1：1。有趣的是，是役攻入18分的基斯保羅（CP3），此前13次在主球證科士打執法下出戰季後賽錄得全敗，如今終告打破「魔咒」，成賽後另類熱話。

同日另外兩仗，東岸2號種子波士頓塞爾特人於主場以119：106輕取阿特蘭大鷹隊，場數領先2：0；克里夫蘭騎士則在主場以107：90大勝紐約人，場數追平1：1。

格連加罰一場 霍斯膺年度關鍵人物

另外，勇士前鋒祖利蒙特格連前日作客帝王時疑失平衡後腳踩對手主將沙邦尼斯，被判二級惡意犯規被逐，昨更被賽會追罰停賽1場，將避戰明早重返主場的第3戰。目前衛冕的勇士以場數0：2落後。至於帝王球星迪阿朗霍斯昨獲聯盟選為今年新增設的年度關鍵人物，表揚他在今屆常規賽多次於關鍵時刻協助球隊取勝。