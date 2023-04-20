南區先闖菁英盃決賽 射12碼淘汰流浪 伍瑋謙兩撲救居功

南區與流浪未來兩周將連續3次對壘，包括港超聯賽及足總盃4強，兩隊昨仗均派出年輕門將把關，分別為20歲的伍瑋謙及21歲的盧兆崎。這場「紅藍大戰」半場互無紀錄，流浪於50分鐘由祖連奴打破僵局，南區6分鐘後憑佐佐木周射入12碼扳平。流浪於61分鐘憑韓籍後衞朴鍾範頭槌再領先，南區中鋒慕沙在76分鐘亦以頭槌破網，法定時間踢成2：2。流浪在加時上、下半場各錯失一次黃金機會，日援神田夢實近射被伍瑋謙擋出，以及祖連奴勁射中楣，完場前換入門將梁興傑，準備互射12碼，結果鬥足8輪，最終伍瑋謙撲出金旻奎及呂卓芹的操刀，加上余在言射中楣，以6：5險勝有梁興傑同樣救出兩球的流浪，率先晉身決賽。

功臣伍瑋謙賽後稱球隊兩度落後下追平，包括第2個失球自己失誤需負責，形容互射12碼過程如過山車，承認有為此特訓數周，「好開心能將功補過，沒辜負球會對我的期望，希望乘勢拎埋冠軍」。

李康廉掛靴 今領理文倒戈東方

今晚8時同在旺角場舉行另一場菁英盃4強，由東方對理文。理文賽前宣布，39歲前港足翼鋒李康廉將於完季掛靴，鬥前東家很大可能是他18年職業生涯最後一次披甲。