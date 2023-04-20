AC米蘭近16年首闖4強 利亞奧領銜破拿玻里後表忠

基奧特建功 邁治蘭撲極刑

米蘭攻擊手拉菲爾利亞奧於21分鐘博得12碼，但此戰復出的基奧特主射被拿玻里門將阿歷斯美列特撲出。43分鐘，拿玻里中場尼當比利前場「漏油」，被利亞奧截獲皮球後於左路打反擊，他連過3名敵將後底線傳中予基奧待特輕鬆射入。77分鐘，米蘭守將湯姆利禁區內犯手球被判極刑，但隊友龍門邁治蘭擋出拿玻里翼鋒基華拉斯基利亞的操刀。拿玻里苦戰至補時3分鐘才由陣中首席射手域陀奧森漢頂成1：1完場，但無阻球隊總成績負1：2出局。

米蘭教練皮奧利說：「考慮到敵軍有奧森漢復出，我們的防守需深一點。他因沒有空位而感到沮喪。」基奧特則坦言為利亞奧的精彩表現和助攻而高興，後者則說：「我知道自己有力改變戰局，就算未能建功，仍可尋覓隊友，今次是基奧特。」

利亞奧與米蘭合約至明夏便屆滿，而近年不時傳出與曼城、巴黎聖日耳門和皇家馬德里等大球會扯上關係，但這名葡萄牙國腳稱：「米蘭給予我家的感覺，我希望留隊，繼續協助球隊。」拿玻里主帥史巴列堤卻質疑，利亞奧曾於36分鐘在米蘭禁區踩中翼鋒夏榮羅辛奴足踝卻未獲12碼。