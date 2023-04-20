車路士負皇馬四大皆空 林柏特寫隊史最差 杜奧巴「認不出」舊會

林柏特早前頂替樸達接手車路士後，球隊仍未走出低谷，昨晨在歐聯8強次回合背水一戰下，雖積極主動尋求平反首回合兩球敗局，但上半場多次攻勢均被客軍皇家馬德里的防線化險為夷。

換邊後「銀河艦隊」加強逼搶，令車路士在末段防線漏洞頻現，巴西國腳翼鋒洛迪高高斯先於58分鐘在右路邊線壓過欲攔截的查洛巴後傳中，雲尼斯奧斯祖利亞接球後再回傳予洛迪高，後者輕鬆射入先開紀錄。落後的車路士空有較多控球權，攻勢卻較上半場放緩，結果在80分鐘再度失守，被皇馬於前場小組入楔後由洛迪高接應費達歷高華維迪的傳送，輕鬆面對空門射入拉開比數，最終皇馬再以兩球淨勝，兩回合計贏4：0過關，連續3屆殺入4強，延續衛冕之路。

洛迪高梅開二度

皇馬延續衛冕路

賽後林柏特認為是役麾下表現已較近仗改善，但無奈未能把握機會下反而再次招敗，「在洛迪高先開紀錄前，己隊是更接近入球的一隊，這反映了防守的分野，但整體而言球隊已較近仗改善」。雖然今季篤定無冠，但「林伯」仍對未來抱有信心，「過去20年，車路士一直是成功的球隊，拿下了不少冠軍，但任何球隊都會有起跌，正如曼聯及阿仙奴近年都經歷過低潮。因此我相信以己隊目前的情况而言，未來仍是充滿希望，只是需要時間去重新建立起正確的方向」。

不過，昔日林柏特的車路士戰友杜奧巴卻不留情地向舊會發炮道：「我已認不出這是車路士了，現在是新的班主、新的願景，而且一隊陣容有超過30名球員對領隊而言是困難的。現在這支球隊欠缺有領導力的球員，也失去了昔日的個性，沒有我在陣時具備的基因。」

至於皇馬主帥安察洛堤則大讚麾下的韌力，在形勢不太好時於攻守兩端仍發揮出高水平，為爭取衛冕打下強心針。