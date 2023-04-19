體壇快訊：南區流浪菁英盃先交手

阿根廷代印尼承辦世青盃

印尼當局早前因宗教原因拒絕接待以色列隊，被遞奪下月U20世青盃主辦權。國際足協（FIFA）前晚公布將由阿根廷接手舉辦，並取代印尼取得參賽權。FIFA後日將在蘇黎世的總部，舉行24隊共6組的分組賽抽籤。

示威打斷桌球世界賽

正在英國謝菲爾德上演的英式桌球世界賽，昨舉行米爾堅斯對佩利的首圈賽事時，氣候關注組織「Just Stop Oil」的成員突破保安，站上球枱灑橙色沙以示抗議。由於要修復枱絨，這場比賽需延至明日完成。麥克艾倫對范爭一的比賽亦因事件一度暫停40分鐘，最終前者局數贏10：5晉級。

查比衛冕波馬 傑曹僅第6

第127屆波士頓馬拉松由肯尼亞的查比衛冕男子組，這名34歲跑手在最後兩公里開始帶出，最終以2小時5分54秒首先衝線。其同鄉兼世界紀錄保持者傑曹僅以第6名完賽，歷來18次出戰全馬第3次落敗。另外，香港紀錄保持者紀嘉文日前在荷蘭出戰鹿特丹馬拉松，以2小時20分24秒完賽，僅慢紀錄31秒。

老鷹新星續約破年薪紀錄

費城老鷹隊公布，四分衛謝倫靴斯（Jalen Hurts）續約5年。美國傳媒指靴斯年薪將高達5100萬美元（約4億港元），打破全美國家足球聯盟（NFL）紀錄。24歲的靴斯去年度入選NFL最佳二隊陣容，