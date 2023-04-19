紅軍炒列斯聯 祖達破入球荒偕沙拿起孖

利物浦昨由加普先開紀錄，沙拿及祖達各梅開二度後，在73分鐘領先5：1，加上達雲紐尼斯埋齋，終大勝6：1，結束各項賽事連續5仗不勝頹勢；列斯聯則繼上周1：5負水晶宮，連續兩仗在主場大敗。

沙拿是役刷新多項紀錄，包括連續7季聯賽至少入15球，以107球超越紅軍名宿科拿，成英超史上左腳入球最多球員，以及在英超累計135球升上歷來射手榜第14位。右閘阿歷山大阿諾特貢獻兩次助攻後，在英超亦累積50次助攻締里程碑。至於翼鋒路爾斯戴亞斯昨於尾段後備入替，相隔190天終復出。

利物浦賽後30戰47分續排第8，落後第4的紐卡素9分。高普賽後大讚球隊踢出本季至今最佳一仗，惟他承認爭前四形勢仍被動。今季兩度受傷的祖達以兩射一傳開齋，上次入球已是去年4月對曼城，他稱對此鬆一口氣，認為今季對他和球隊都是艱難一季，「現在要爭取以最好成績完季，再展望下季反彈」。

另外，英超昨公布年度最佳陣容候選名單，榜首的阿仙奴有7將入選成大戶，白禮頓的日本國腳三笘薰則成唯一入圍的亞洲球員，而暫居射手榜的賓福特前鋒艾雲東尼意外落選，反而僅排第11位的車路士仍有3將入選。