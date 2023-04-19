夏蘭特力阻拜仁翻身 曼城遙領3球 哥帥憂敵軍內訌添戰意

拜仁慕尼黑vs.曼城 now643台 明晨03：00直播

曼城在首回合憑艾寧夏蘭特貢獻入球及助攻各一，領銜於主場以3：0輕取拜仁慕尼黑先拔頭籌。該名22歲挪威國腳去夏由多蒙特轉投「藍月」後迅速融入球隊，並打破多項入球紀錄，至今各項賽事已為新東家攻入47球，包括近6仗入14球，狀態銳不可當。

對於今仗須至少入3球才有望翻身的拜仁，體育總監沙歷咸美錫直言夏蘭特將是最大阻力，「首先我們必須阻擋得了夏蘭特的來襲。他昔日在德甲已展示了潛力，如今在曼城更是大爆發，就像是一台機器般。」而這名拜仁高層更戲言「我明（今）天將會打電話給他的經理人問價，看他是否有興趣來拜仁」。

烏柏美卡奴勢遭棄用

在首回合賽後拜仁翼鋒沙迪奧文尼曾拳打隊友利萊辛尼，日前於聯賽被內部停賽，今仗將復出候命。曼城主帥哥迪奧拿昨表示，敵軍發生內訌後往往會變得更強大，「他們為了比賽勝負而爭執，證明了他們不服輸的心態，鬥志勢將更旺盛，這反而對己隊更危險，意味我們將要面對一支更強的拜仁」。

軍情方面，因傷已缺席1個月的曼城翼鋒菲爾科頓昨終告復操，惟狀態不足是役仍上陣成疑，料哥迪奧拿將保留首回合的3-4-2-1陣式迎敵。至於近况平平的拜仁料將收起上仗失誤招至被拉開比數的後衛烏柏美卡奴，將班捷文柏華特移入中路伙拍馬菲斯迪歷特鎮守中路，並派身為曼城借將的右閘祖奧簡斯路擔正倒戈。

曼城擬擴建主場至6萬座位

另外，曼城昨正式向英超賽會提交申請書，擬斥資3億鎊（約29億港元）擴建主場，將原本可容納5.34萬人的阿提哈德球場，增加至6萬個座位。除此之外，會方亦計劃在球場周邊增設球迷區、博物館及酒店。