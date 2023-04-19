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2023年4月19日星期三
張家朗何詩蓓蟬聯星中之星 勉一眾港將亞運爭佳績 吳安儀破紀錄十膺十傑
14歲何証騫膺十傑 寫最年輕得獎紀錄
劍隊豐收奪三獎 江旻憓盼世界賽亞運爭金
杜凱琹澳門賽一輪遊 黃鎮廷今撼張本智和爭入8強
衛冕勇士連負帝王 23歲謝倫積遜膺DPOY
電視精選
夏蘭特力阻拜仁翻身 曼城遙領3球 哥帥憂敵軍內訌添戰意
國米大好形勢迎賓菲加 細恩冀回復攻力
紅軍炒列斯聯 祖達破入球荒偕沙拿起孖
體壇快訊：南區流浪菁英盃先交手
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【明報專訊】（請看附圖）
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