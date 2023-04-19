劍隊豐收奪三獎 江旻憓盼世界賽亞運爭金

香港女子重劍隊獲選為其中一支最佳運動組合，5名隊員包括江旻憓、朱嘉望、連翊希、陳渭泠及佘繕妡。Vivian提及男、女子劍擊隊過去一年一起努力進步，令成績愈來愈好，想將獎項送給付出很多的兩名重劍教練，緊接會珍惜和把握每日訓練，迎接下月起的奧運積分賽，「現在好有動力、身體很健康，愈來愈大隻和大力，很期待進步」。問到有否信心在世錦賽或亞運爭金牌，她大聲說：「好！我會努力。」

連翊希稱少少遺憾佘繕妡身在美國，未能5人攜手領獎，並表明她們未來會繼續努力，爭取更好成績。朱嘉望稱過去一季很辛苦，今次獎項很大鼓舞。其餘兩個最佳運動組合為女子壁球隊及殘疾乒乓代表隊（女子雙打）。

男子七欖挫男足蟬聯最佳隊伍

至於香港男子七人欖球代表隊昨擊敗在公眾投票領先的香港足球代表隊，蟬聯兼第11度獲膺最佳運動隊伍。華將李卡度強調獎項是全隊功勞，「今（昨）日得6個出現，其實背後有25個球員一齊訓練，獎項是屬於每個隊員和教練」。他透露其餘隊員現於南非備戰七欖世界系列挑戰賽，又認為球隊過去一年在亞洲系列賽和香港七欖表現不錯，為港隊帶來強心針，有信心今年9月杭州亞運可衛冕，「球隊比5年前心態成熟不少」。