張家朗何詩蓓蟬聯星中之星 勉一眾港將亞運爭佳績 吳安儀破紀錄十膺十傑

文：許嘉明、余瑋

圖：馮凱鍵

張家朗世界賽夢想達成

冀巴奧再奪團體賽資格

張家朗在去年法國花劍世界盃奪金，及後世界排名升上第1。他在亞洲賽奪1金1銅，再於世界賽個人賽取銅牌，為港隊摘下史上首面花劍獎牌，他笑言蟬聯「星中之星」感覺特別，「上屆我在奧運奪金，今屆則是世界賽得獎，這是我一直以來的夢想之一」。他又感激法籍教練Greg的裁培，「他每日要跟我們對打，會嘗試了解我、給我很多空間，我們講笑說他就像爸爸一樣」。

巴黎奧運的劍擊積分周期將於下月展開，張家朗盼花劍隊能在團體世界排名取前4，直取奧運入場券，「我們一隊人一條心，即使有表現不好的時候，隊友都會鼓勵彼此」。這名25歲港將稱今年賽程密集，將接連出戰世界賽、世大運及杭州亞運等大賽，並透露劍總與毗鄰巴黎的城市已簽訂協議，若港隊獲奧運資格，可提前到當地集訓。

何詩蓓衛冕感意外

為張心悅達A標征奧感鼓舞

至於「女飛魚」何詩蓓去年上半年因腳傷休息，但她復出後於3站短池游泳世界盃狂掃7金1銅，年底在短池世界賽奪1金1銀，她稱再獲「星中之星」屬意料之外，因多名港將都有好成績，又感激港人的支持，提及去年底在澳洲出戰短池世界賽，獲多名留學生及移民港人打氣。

日前已取的巴黎奧運資格的何詩蓓，下月將戰環地中海賽，準備7月長池世界賽。她提及港隊多名年輕泳手表現出色，點名年僅16歲的張心悅於200米背泳達A標，令她鼓舞，「希望她可鼓勵更多年輕泳手更努力爭取達標。多人去奧運氣氛才好，且年輕運動員去奧運見識，對她們職業生涯發展都是好事」。

吳安儀張家瑋再爭職業資格

剛完成兩季職業桌球巡迴賽的吳安儀，第10次獲選傑出運動員，成現役獲獎次數最多得主，僅次李麗珊的14次和黃金寶的13次。吳安儀透露下月將到英國參賽，爭取世界排名重上前2，再奪職業巡迴賽外卡，「我在香港兩、三星期一直練體能，希望用最好狀態參賽，這場比賽要贏冠軍才行。若贏不到，就要打Q School或其他資格賽」。

而首度當選傑出運動員的張家瑋，是繼2010年的傅家俊後首名獲獎桌球男將，他說：「這是很大的肯定，我亦達成一個目標」。他透露將到泰國出戰亞洲Q School，力爭職業賽資格。吳安儀對這名跟隨父親吳任水學打波的小師弟讚不絕口，稱看着對方成長，為他在世界運動會得香港歷史第一金感驕傲。

今屆男、女子各5名傑出運動員其餘得獎者還有傷殘羽毛球的朱文佳、空手道的劉慕裳及硬地滾球的何宛淇等（見表）。