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2023年4月18日星期二
車路士陷出局皇恐 安察洛堤榮歸倫敦 克國中場內訌爭天下
奧森漢擔正強攻 拿玻里誓反克米蘭
曼聯伐林穩守季席 安東尼獻傳射 達洛治百戰開齋
沙卡再宴客 阿迪達護航
巴塞悶和基達菲 連續3場食白果
足壇快遞：羅馬大破烏甸續當三哥
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季後賽首圈傷追人 字母哥背傷退場 公鹿負熱火出師不利
傑運獎項今揭曉 張家朗何詩蓓勢蟬聯「星中之星」
羅比夫險勝魯尼 蒙地卡羅男單封王
體壇快訊：朱文佳巴西殘疾賽掄元
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【明報專訊】（請看附圖）
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