曼聯伐林穩守季席 安東尼獻傳射 達洛治百戰開齋

沙比薩突避戰 紅魔兵源添憂

曼聯中場沙比薩昨賽前熱身期間感不妥，最終沒冒險上陣，令球隊「十字軍」增至8個。32分鐘，曼聯前鋒安東尼馬迪爾左路勁射被諾定咸森林門將基羅拿華斯撲橫，安東尼馬菲奧斯及時趕到補中，終止個人各賽事共6仗入球荒。76分鐘，安東尼右路推橫直線妙傳各賽事第100次為曼聯上陣的達洛治射成2：0，亦是這左閘的首個英超入球，終助「紅魔」取得聯賽三連捷。

曼聯領隊坦夏格說：「球季到了這階段，所有比賽都是決賽，所有森林球員為搶分而拚命。」他又提及後防是傷兵重災區道：「我上周手上仍有9名處於佳態的後衛，現驟減至4個。我需要所有球員，事關我們仍在3個賽事奮戰。」

此役擔正的曼聯守將哈利馬古尼將在下周日晚對白禮頓的英格蘭足總盃4強停賽，一度傳言另一守衛菲爾鍾斯有望臨危受命，但據《Athletic》報道，鍾斯因膝部傷患復發仍在養傷，勢難披甲。

此外，森林10場英超未響勝鼓後以31戰得27分排尾三，與尾四愛華頓同分，而尾二李斯特城及包尾修咸頓分別得25和23分。