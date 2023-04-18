奧森漢擔正強攻 拿玻里誓反克米蘭

歐聯8強首回合在「意甲打吡」中先拔頭籌的「紅黑軍團」AC米蘭，明晨在次回合南征拿玻里，爭取自2007年後首次打入4強。米蘭據報有中鋒基奧特復出，抗衡有首席射手域陀奧森漢傷癒的主隊。

基奧特今季為AC米蘭上陣37場入12球，為前線最重要的鋒將。他在上輪意甲缺陣，但其實早已復操，預計可趕及在這場大戰復出。至於首回合同樣因傷缺陣的拿玻里尖刀域陀奧森漢，則已在上周意甲對維羅納一戰後備上陣，教練史巴列堤賽前明言，愛將將是球隊扭轉敗局的最強武器，「有了奧森漢，球隊攻擊戰術可以圍繞他展開。他有強壯的體格護球、有頭槌威脅，也可以突然轉換進攻速度，讓對手更難預測」。

哥迪奧拿稱內亂令拜仁更團結

至於手握3球優勢的曼城領隊哥迪奧拿，則在周四凌晨歐聯8強次回合前大打心理戰，聲言其對手拜仁慕尼黑近日內訌，反而令「藍月」面對這支德甲班霸時更危險，「有時隊友間的衝突，可以是有助球隊團結的催化劑。因此，我們已有心理準備在次回合硬碰拜仁」。

另據德國天空體育報道，首回合賽後毆打拜仁隊友利萊辛尼的沙迪奧文尼，已被罰破球會紀錄的30萬歐元（約257萬港元）。