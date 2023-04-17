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2023年4月17日星期一
廠兵遭韋斯咸逼和 僅領藍月4分 10分鐘領先兩球 沙卡宴客埋失分伏線
曼城輕取李城 夏蘭特半場起孖看齊沙拿紀錄
車路士班主與球迷爆罵戰 林柏特籲球員自省
PSG榜首戰輕取朗斯 麥巴比美斯建功齊締里程碑
歐聯三雄意甲齊失分 國米近5仗4負
皇馬半力續勝 兩將趕及歐聯鬥車
足壇快遞：流浪挫港會保第4
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稀客帝王挫衛冕勇士 近17年首戰季後賽拔頭籌
何甄陶連續兩屆征奧 50自達巴奧A標 何詩蓓添100自入場券
體壇快訊：張雄熙取亞巡個人最佳
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【明報專訊】（請看附圖）
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