歐聯三雄意甲齊失分 國米近5仗4負

榜首的拿玻里有陣中首席射手的尼日利亞國腳域陀奧森漢，於上月尾出席非洲國家盃外圍賽後掛彩，導致球隊踏入本月表現不穩，先在意甲主場吞AC米蘭4蛋，之後雖曾挫萊切，但上周中歐聯8強首回合又以0：1敗走米蘭，令周中次回合成背水之戰，眾將昨亦疑留力下僅有一次中框射門，終與維羅納互交白卷，賽後30戰得75分，仍拋離次席拉素14分。不過，球隊昨唯一喜訊是在聯賽和歐聯共入25球的奧森漢，此役於73分鐘傷癒復出，有望下仗於歐聯8強次回合主場領軍強攻米蘭爭取平反敗局。

國際米蘭雖有前鋒盧卡古踢足全場，並在71分鐘一口氣調入查漢奴古、波索域及拿達路馬天尼斯加強攻力，但即使後者上陣19分鐘交出6射2中，終被蒙沙守將卡迪路拿在78分鐘一箭定江山，以一球飲恨。國米今季第5次主場覆師後落後第4位AC米蘭兩分，但球隊在歐聯8強首回合作客以2：0挫賓菲加，周中返主場爭晉級仍樂觀。

恩莫比尼撞車送院

此外，拉素的33歲前鋒恩莫比尼捲入交通意外。意媒指他在羅馬駕車時與一輛電車相撞，據報傷及背部和肋骨，與子女需送院觀察，目前情况良好。