車路士班主與球迷爆罵戰 林柏特籲球員自省

反客為主的白禮頓，此戰共錄得26次射門並有10次中目標，不單遠勝只得8射2中的車路士，更刷新藍戰士2003/04年球季後主場被對手射門及命中目標的最多紀錄。難怪看守領隊林柏特賽後亦對一眾球員表現甚有微詞：「白禮頓這場賽事值得取勝。比起賽果，我們的表現更值得檢討。無論是跑動、爭球、攔截等等，我們都被對手比下去，這才是我們急需改善的地方。」

除備受壓力的林柏特外，據英媒報道，不受藍戰士球迷待見的美國班主保亞利，在觀賞賽事期間與憤怒的車路士球迷口角，據報保亞利賽後與球會高層曾到訪更衣室，與林柏特及一眾球員會面逾1小時。

熱刺後備中堅遭柴台被換出

至於前晚反負般尼茅夫的熱刺，該仗35分鐘方入替的中堅達雲臣山齊士，因表現差劣間接令球隊接連失球，被自家球迷喝倒采之餘，更狂58分鐘就被調離戰陣，賽後暫代領隊史迪連尼直言該調動是戰術所需。

至於近期戰績同樣慘淡，近5戰不勝的利物浦，則會在明晨作客列斯聯。同時，英媒指「紅軍」放棄收購多蒙特中場祖迪比寧咸後，迅即將目標鎖定另一德甲球隊拜仁慕尼黑的荷蘭中場賴恩格雲貝治。