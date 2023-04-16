傑志大破南區鞏榜首 謝德謙主場告別戰失5球 不視遺憾

南區賽前預告謝德謙將在今季最後一場主場把關，有1101名觀眾於香港仔運動場見證。這名38歲前港足門將攜同兩名子女步入球場，有球迷掛起橫額感謝貢獻。不過開賽僅兩分鐘，謝德謙被明加索夫攻破大門，4分鐘後再被查理史葛的遠射失守，潘沛軒於25分鐘門前飛身頭槌破網，南區半場已落後3球，換邊後再被米基爾及明加索夫各入一球，終負0：5，繼首循環作客慘負0：7，今季兩場聯賽均大敗予傑志。南區16戰31分續排第3，緊接本月內將於菁英盃4強、聯賽及足總盃4強三鬥標準流浪。

謝德謙雖在最後主場探戈失5球作結，但於第29分鐘不但獲球迷拍掌致謝這名身穿29號球衣的門將，賽後亦有眾多球迷留守場邊要求合照簽名。他賽後稱已盡力，「最後一場失5球不算是遺憾，有得上陣不用拘泥一場賽果」。他形容有20年球員生涯是幸運，稱會享受球季餘下日子，寄語後輩們無論正選或後備，任何時間都要認真對待。

丹恩奴域續缺陣 發律師信追罰款

伍健：紀律問題紀律處理

傑志賽後以16戰42分續居首，續以兩分領先同日以5：1大勝香港U23的理文。藍鳥射手丹恩奴域繼上仗菁英盃後續因紀律問題缺陣，主教練朱志光透露，這名41歲老將因去年12月初擅自離港回家鄉黑山而缺操，被球會罰款扣薪，「事情原本已過去，但他早前突向傑志發律師信追討款項，可能最近覺得自己對球隊重要性好大」。對於今年6月約滿的丹恩奴域會否再獲上陣，傑志會長伍健只確認對方仍有繼續參與操練。對於爭標最後關頭發生這事有否影響，以及是否難以處理，伍健稱：「我們只是接招，紀律問題就從紀律處理。此事對我來講很容易處理。」

今日3場港超，和富大埔下午3時主場對深水埗，港會4時半主場對流浪，晉峰晚上6時青衣場對東方。