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2023年4月16日星期日
車仔三連敗 距降班區12分 主場反負白禮頓跌至11位
利辛度腳掌骨折收咧 曼聯征森林或缺7將
阿迪達冀幸運之神眷顧阿仙奴 盛讚恩師莫耶斯
巴塞傳遞交美斯轉會方案 勢賣法迪等套現
拜仁多蒙特齊遭逼和 史浩克脫榜尾
勞烈斯助大連人旗開得勝 中超首輪門票售罄
體壇快訊：何子樂英國賽16強止步
SUN周日體育直播賽程
傑志大破南區鞏榜首 謝德謙主場告別戰失5球 不視遺憾
16歲張心悅200背達A標 港隊第二人奪巴黎奧運資格
高拔復出助木狼挫雷霆 偕熱火闖季後賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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