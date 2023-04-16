體壇快訊：何子樂英國賽16強止步

張雄熙越南賽暫列第5

PGA亞巡賽越南國際系列賽今演最後一輪，首3日並列第5的張雄熙，將在倒數第4組出發。他昨於第6洞捉到老鷹，另有4隻小鳥，單輪打出低標5桿的67，落後榜首的日籍球手5桿。這名26歲港將此前職業賽最佳成績，是2019年一項中巡賽取得第4。

拉素四連勝穩守次席

拉素於意甲作客護級分子史柏斯亞，憑菲臘安達臣博得12碼，由恩莫比尼於36分鐘操刀先開紀錄，加上安達臣及馬高斯安東尼奧建功，3：0輕取對手，聯賽四連勝後以30戰得60分穩居次席。至於AC米蘭則作客以1：1賽和博洛尼亞，近6場聯賽僅得1勝。

神戶大勝鹿島續居首

神戶勝利船昨於日職憑兩大射手武藤嘉紀及大迫勇也分別梅開二度，作客以5：1大勝鹿島鹿角，賽後8戰得19分續居首。至於FC橫濱則主場0：3不敵廣島三箭，開季8戰僅得兩分續敬陪末席。名古屋鯨魚同日作客2：1力克川崎前鋒保次席，後者則兩連敗續排第13。