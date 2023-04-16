利辛度腳掌骨折收咧 曼聯征森林或缺7將

曼聯中堅利辛度馬天尼斯及華拉尼均在歐霸8強首回合對西維爾傷出，會方預計馬天尼斯在下季開季前可完全康復。《曼徹斯特晚報》報道，紅魔今晚作客諾定咸森林，或多達7名傷兵未能隨隊，除了一對正選中堅，還包括拉舒福特及阿歷真度加拿祖等將，左閘勞基梳爾及中場麥湯米尼則有機會傷癒復出。

曼聯在馬天尼斯及華拉尼齊缺陣下，料將重新起用隊長哈利馬古尼伙拍域陀連迪路夫的組合扼守中路。領隊坦夏格稱二人過去已證明是出色中堅，並重申會審慎使用剛傷癒的前鋒安東尼馬迪爾。

維拉贈紐卡素三蛋 逼近前四

另外，紐卡素昨征戰阿士東維拉遇滑鐵盧，狀態大勇的主隊前鋒奧尼屈堅斯開賽不足30秒已射中柱幾乎得手，及後他於11分鐘先頭槌助攻中場積及藍斯開紀錄，至61分鐘雖打反擊得手因越位「食詐糊」，但及後分別於64及83分鐘建功個人梅開二度，領維拉3蛋贈喜鵲，聯賽五連勝之餘，同時亦終止對手五連勝走勢，僅落後前四6分。至於熱刺主場遭般尼茅夫補時4分鐘絕殺，以2：3敗陣，31戰得53分暫列第5。