車仔三連敗 距降班區12分 主場反負白禮頓跌至11位

車路士各項賽事已連續五戰不勝之餘，近4仗更錄得零入球，昨仗面對今屆英超「黑馬」白禮頓，二度回巢後首返主場領軍的林柏特，賽前已預期迎來硬仗一場，「己隊經歷了不少挫折，重整需要時間，在此刻面對士氣高昂的白禮頓，肯定會是場非常難踢的賽事」。結果上半場果然被客軍圍攻，雖然「藍戰士」在受壓下反憑中場干拿加歷查的遠射省中對手改變方向入網先開紀錄，打破球隊近期入球荒。不過白禮頓及後續主宰形勢，戰至42分鐘，白禮頓中場柏斯高哥斯右路傳中，前鋒韋碧克近門頭槌頂入扳平完半場。

干拿加歷查破藍戰士入球荒

換邊後車路士未見起色，林柏特於56分鐘一口氣換入祖奧菲歷斯、列斯占士、薛耶治及高華錫求變，但不足3分鐘後，白禮頓後備前鋒安斯素壓過列斯占士及杜利奧查洛巴後射門中柱後，後上「執雞」的韋碧克受壓下射空門高出，令車路士逃過一劫。不過，年僅19歲的巴拉圭籍新星安斯素於70分鐘離門近30碼施遠程炮得手，終助白禮頓反勝2：1。賽後車路士各項賽事三連敗兼六戰不勝，在聯賽榜31戰得39分跌至第11位，與位處降班區第18位的諾定咸森林僅差12分且踢多1場；白禮頓則29戰得49分續排第7。

至於今年1月解僱林柏特的愛華頓，在戴治領軍下昨在主場1：3不敵富咸，31戰得27分續排第17位，富咸則結束各項賽事五連敗頹勢，兼以30戰得42分壓過踢多1場的車路士升上第10。

高普否認利物浦斟介比寧咸

另外，後日凌晨才作客列斯聯的利物浦，近期盛傳有意在今夏力斟效力多蒙特的19歲英格蘭國腳中場祖迪比寧咸，「紅軍」主帥高普昨主動闢謠道：「他絕對是一名好球員，但收購球員需要理性，有很多因素影響。我們不可能一個夏天便說要簽下6名新兵，然後每人身價1億鎊，這是不切實際的，就像一個5歲小孩要求法拉利跑車做聖誕禮物一樣，你不可能說這是個好主意。」