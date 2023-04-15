馬詠茹馳騁為樂覓新生 伙胞妹百萬行推廣單車

文：許嘉明、圖：曾憲宗

馬詠茹的全職生涯只有數載，她坦承運動員需要爭分奪秒，因此當時面對不少壓力，「所有運動員都會好勝，希望尋求突破。不是練得多就有進步，但你又一定要練習，才有機會變得更好。以前比賽壓力太大，可能晚上睡覺時，腦海都會響起起動的『咇咇』聲」。

雖然馬詠茹的主項為短組，其妹妹燕茹則為長距離車手，但她表示經歷低潮時，多數會跟對方訴苦，「妹妹是最了解我處境的人，雖然她在港隊很多時間都到昆明集訓，但不管她是否在我身邊，都是陪我走過成個旅程的人」。馬氏姊姊在2019年先後退役，已投身職場的馬詠茹，坦承現在視踩單車為娛樂，亦享受與親友一同運動的時光。

睡夢響發車聲 感激燕茹同走港隊路

褪下港隊身分後，馬詠茹笑言未有計劃參加單車比賽，但單車百萬行正好推廣單車運動，為慈善出一分力之餘，也可趁機飽覽昂船洲大橋、藍巴勒海峽及維港海天一色，「我們踩單車10多年，來來去去都是差不多的路線和單車徑，這次能去一些新路線，我猜和大家跑渣馬的感覺一樣興奮，我好期待」。

任星級大使囑注意安全

今屆單車百萬行將參加者最低年齡降至6歲，並分成「個人組」和「企業及團體組」，籌得的善款將用作興建全港最大的安老院舍。香港「車神」黃金寶早前透露，會讓7歲的愛兒一同報名，視之為親子活動。活動由青沙公路出發前往昂船洲大橋，途經南灣隧道，全程約13公里，馬詠茹坦言父母不擅長運動，要踩單車完成此路線有一定挑戰性，因此未有打算跟雙親一同參加，但她透露已邀請妹妹作伴，分享首次踩上昂船洲大橋的興奮。

活動續由任賢齊擔任大使，並由黃金寶及方力申擔任「愛心之星」；馬詠茹將與港羽好手伍家朗、前香港花式溜冰代表馬曉晴組成「Star Rider」。馬詠茹不忘提醒一眾參加者帶足夠食水和補給，亦要注意安全，成年人應照顧同行的小朋友，「我們毋須鬥快，開開心心踩完就好。這是個大型活動，若要停下來也不要突然煞車，應慢慢停泊一旁，大家要觀察四周，避免意外發生」。