足壇快遞：美斯麥巴比膺《時代》百大

安察洛堤來季續教皇馬

皇家馬德里日前在歐聯8強首回合主場兩蛋贈車路士後，明晨返西甲聯賽作客卡迪斯的賽前，主帥安察洛堤主動向外界闢謠，強調「下季我仍會是皇馬主帥，我相信會長皮里斯亦希望我留下」，直接否認今夏將離隊接掌巴西國家隊的傳聞。皇馬是役有主力雲尼斯奧斯祖利亞及卻奧斯因傷避戰。

奧森漢候命迎維羅納

意甲三雄周中戰畢歐聯後今夜分途返聯賽爭勝，榜首的拿玻里手持16分優勢料明晨迎戰維羅納，將輪換以備戰下周在歐聯8強再戰AC米蘭。主帥史巴列堤賽前透露，陣中首席射手域陀奧森漢是役有望復出候命。至於暫列第4的米蘭則會作客博洛尼亞，第5的國際米蘭將迎戰蒙沙。

戴偉浚滯留深圳稱無助

新一季中超今晚開鑼，據內地傳媒報道，效力深圳隊的戴偉浚，至今仍未解決被欠薪問題，在周三中超轉會窗關閉前轉會上海申花失敗，現被深圳隊登記為新季球員。這名香港出生的23歲中國國腳日前回覆內地記者查詢時稱「只能說挺無助，挺無語，也難以置信」。