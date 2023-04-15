港商擬注資進軍F1 盧啟賢冀增亞洲勢力

盧啟賢現為保險經紀公司亞溢利國際的行政總裁，個人資產達17億美元（約133億港元）。他3年前在威廉士車隊易手時有份合資，但指不會與新車隊牴觸，「這是我所能說的，特別是我們很可能正為一支新車隊申請2026年的牌照」。

本年初已有傳亞洲車隊Panthera Team Asia獲盧啟賢投資，並以本田為引擎供應商申請F1牌照。盧啟賢這次在訪問中稱，F1現在「過分側重於美國市場」，自己希望增加亞洲地區投資者、車手以至幕後人員的參與機會。他又表示：「資金非最大難題，反而是要籌組一支車隊，能匯集工程師等各方面的專家……我們與數支車隊已在認真討論了。」F1的新車隊截標日暫定於本月底，6月底會有申請結果，新成員將需支付2億美元（約15.7億港元）入場費。

WRC近17年首致命意外 比連喪生

另外，韓國現代車廠確認，旗下的愛爾蘭籍拉力賽車手奇歷比連於克羅地亞試車時意外喪生，終年33歲。事件是世界拉力賽（WRC）近17年首宗致命意外，當地消息指由於領航員無受傷，估計是有硬物插入車廂肇禍。