木狼生死戰鬥雷霆 高拔背傷恐難救駕

木狼日前在附加賽首戰不敵洛杉磯湖人，今返主場轉戰雷霆上演生死戰爭取西岸第8號種子躋身季後賽。因在常規賽煞科戰拳擊隊友基爾安達臣而被內部停賽一場的高拔，雖近日復操備戰，但他昨證實自己背部有傷未知能否趕及復出，或令球隊爭取出線打折扣。而他又透露已與安達臣和好，「雙方都為事件道歉了，這就是人生，大家都已經向前看」。

聯合航空贊助迪羅辛女兒訪熱火

今早另一場東岸附加賽生死戰，則由邁阿密熱火迎戰芝加哥公牛，後者球星迪羅辛的女兒日前在球隊作客擊敗多倫多速龍一戰，因在場邊尖叫影響敵軍球員射罰球而成為焦點，身為公牛贊助商的聯合航空公司更公開為對方提供免費機票，冀她今仗續為父親及球隊「助威」。

至於季後賽明晨緊接開鑼，其中衛冕的金州勇士將以西岸6號種子身分，在尾場作客3號種子的薩克拉門托帝王，賽前球隊更迎來好消息，已養傷兩個月的主將威金斯有望是役復出候命。