南區門將謝德謙最後主場探戈 準備「忙碌」鬥傑志

冠忠南區vs.傑志 香港仔運動場 下午15：00開賽 票價：$80/30

傑志39分港超居首，僅兩分領先理文，尚餘3輪，兩隊在下月7日煞科對壘前，理文兩場對手為榜尾兩隊，包括今晚6時在將軍澳運動場對香港U23，傑志則對南區及晉峰。

南區31分穩守第3，主教練鄭兆聰（Ricky）賽前確定，將起用完季退役的謝德謙在球隊今季最後一仗主場正選把關，他解釋屬「技術決定」，「我希望另一門將伍瑋謙專注應付下周三菁英盃4強對標準流浪」。

20年生涯 接受角色轉變

謝德謙今季未在正式賽事上陣，不過Ricky認為他操練態度積極及經驗豐富，阿謙也稱狀態不成問題，準備好「忙碌地」迎接這場硬仗，「反正是最後一次主場，我寧願轟轟烈烈對強隊，可能會更難忘。雖然咁耐無踢，但我們無乜壓力，會享受比賽，平常心希望搶到分」。經過20年職業生涯，他說近年已接受角色轉變，讓隊中後輩伍瑋謙及蔡子濤有更多機會上陣，「遺憾是效力8年仍未為南區奪冠，希望今年做到，若入到盃賽決賽，即使無上陣奪冠我都開心。不捨球場一定會有，但都流連了20年，一個人總要知幾時停，在香港做運動員真的不容易，都要為家庭向前望」。

謝德謙3年前與親弟合伙開室內設計公司，疫下邊學邊做，更於英國開分公司，他透露將來帶子女赴英升學時，可能就要相隔一段時間才返港。他說，雖然20年球員生涯無效力過本地班霸、代表港足次數又不多，感激仍獲球迷認同支持。

南區中堅杜馬思因外借條款不能倒戈，至於傑志射手丹恩奴域因紀律問題被內部停賽，主教練朱志光確認這名41歲老將仍未能上陣。