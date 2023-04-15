曼聯崩盤折將礙三線作戰 利辛度勢收咧 西維爾靠兩烏龍逼和

曼聯在拉舒福特、勞基梳爾及麥湯米尼受傷缺陣，由安東尼馬迪爾、杜維爾馬拉西亞及停賽期滿的卡斯米路復任正選，昨仗大部分時間佔上風，中場沙比薩於14及21分鐘分別接應般奴費南迪斯及馬迪爾的傳送梅開二度，但紅魔遲遲未能攻入第3球後「放虎歸山」。馬拉西亞於84分鐘失誤未有解圍，被老將捷西斯拿華斯的傳中省中彈入近柱。3分鐘後利辛度馬天尼斯突然倒地，西維爾兩名阿根廷國腳同鄉馬高斯阿古拿及干沙路蒙迪爾隨即抬起他到場邊治理，由於曼聯當時已用完5個換人名額被迫10人應戰，最終在補時3分鐘再失手，安尼斯利的頭槌省中哈利馬古尼頭部改變方向入網，戲劇性被逼和2：2。

華拉尼同掛彩 般費次回合停賽

曼聯昨仗「陪了夫人又折兵」，除了般奴領黃後因累績3面黃牌，下周五凌晨作客次回合要停賽，再有華拉尼完半場傷出和馬天尼斯完場前要抬擔架離場。領隊坦夏格賽後承認後者傷勢不樂觀，只確認並非傷及阿基里斯腱。據報這名阿根廷守將可能傷及第五蹠骨，雖不至於要長唞，但很大機會提早收咧，賽後離場時被發現右腳穿上護具及要扶拐杖。

曼聯在英超暫列第4，明晚作客諾定咸森林後，緊接本月內還要在足總盃4強鬥白禮頓，以及作客熱刺的爭前四關鍵戰。坦夏格承認被逼和屬欠運，不過紅魔名宿舒米高認為，馬天尼斯被對手抬走場邊一事，反映這支曼聯缺乏經驗和領導能力，「對手看似好心，其實也想盡快把握多踢一人情况重開比賽，此時曼聯球員應該制止他們，特別是隊長哈利馬古尼要主動處理，讓軍醫留在場上治理馬天尼斯，然後趁這段時間讓領隊與球員商討，踢少一人下如何重新組織球隊」。

施捷斯尼胸痛僅虛驚

羅馬傷鋒敗走飛燕諾

另外兩場歐霸8強首回合，祖雲達斯憑後衞加迪奠勝，主場1：0險勝士砵亭，門將施捷斯尼完半場前突然呼吸困難被換離場，賽後經檢查證實無恙虛驚一場；另一意甲球隊羅馬則有羅倫素柏歷堅尼12碼宴客，鋒將保羅戴巴拿及譚美阿巴謙傷出下，作客0：1負飛燕諾。