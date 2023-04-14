匯基書院三籃賽封后 首稱霸全港

匯基在8強先以8：7加時挫協恩，隨後於4強以12：7力克漢華，殺入決賽鬥英華女校。匯基甫開賽有梁凱澄和梁煒嵐憑拆擋戰術得分，打出一波6：0確立優勢，終以7：3贏得冠軍。浸信會永隆中學在4強以6：8負英華女校，衛冕失敗，隨後於季軍戰以10：5擊敗漢華。

如願奪冠送別赴美梁煒嵐

匯基之前在九龍區學界和全港學界3×3馬拉松決賽皆不敵協恩，梁凱澄認為這次奪冠對球隊是個肯定，「匯基在之前的大賽，很多時候都得亞軍，別人會笑我們是『二奶命』，其實有點難受。我想告訴這些人，你們可以繼續笑，但我會做好自己」。對於合作多年的梁煒嵐明年赴美升學，梁凱澄表示這個冠軍更具意義，「和她一起打球的次數不多了，可以在這次3×3贏冠軍，有點感動，我會好珍惜和她在場上的每分每秒」。

英華挫男拔萃衛冕男子組

男子組方面，英華與男拔萃合演上屆決賽翻版，這支衛冕之師早段處於下風，但憑吳委峻外投內切，終以14：8反勝封王，成功衛冕。張振興伉儷書院則於季軍戰以14：13險勝裘錦秋中學（葵涌）。