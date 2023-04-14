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2023年4月14日星期五
車路士不敵皇馬 連續4場食白果 林柏特領軍兩戰皆北 信麾下回歸主場可反勝
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魯迪蒙地卡羅無緣8強
足壇快遞：艾納沙教頭疑跟C朗不合被炒
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體壇快訊：許建德再戰GT歐洲耐力賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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