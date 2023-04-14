迪布尼壓謝拉特林柏特 獲評英超歷來最佳中場

洛迪等3曼城隊友入20大

VG是次調查訪問了1642名球迷，平均年齡為22.7歲，結果是奇雲迪布尼獲評為英超最佳中場。31歲的他上周六第237次在聯賽上陣，協助曼城作客大勝榜末修咸頓中獻出第100個助攻，比舊紀錄保持者法比加斯快56場達此里程碑。至於第2至6位是已退役的名宿，依次是謝拉特、林柏特、史高斯、韋拉和耶耶托尼；第7至10位是大衛施華、堅尼、法比加斯和尼高路簡迪。此外，迪布尼的曼城隊友洛迪卡斯簡迪、根度簡及貝拿度施華分列第17、19和20位。

另外，英格蘭足總昨以大規模對峙爭執起訴熱刺及白禮頓。兩軍上周六比賽至58分鐘，兩隊領隊史迪連尼和迪沙比、以及職球員在場邊發生衝突，結果上述兩名意大利籍主帥一起領紅。兩球會可在英國時間4月17日前回應有關指控。

熱刺白禮頓捲爭執遭起訴

英超26/27起禁胸前賭博廣告

此外，英超賽會將在2026/27年球季開始，禁止在球隊球衣胸前印有賭博贊助商廣告，但衫袖仍可獲豁免。今季英超有8隊由賭博商贊助。