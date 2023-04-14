撐溫網准俄白參賽 梅利：應聚焦戰爭非球手

溫網上屆禁止俄白球手參賽，以示反對俄羅斯入侵烏克蘭，現卻傾向對該兩國球手解禁及惹來爭議。35歲的梅利說：「這是溫網的艱難決定，因它與其他體育機構背道而馳。我認為真正重點是正視烏克蘭領土上發生了什麼事，而不是網球手和一些運動員是否能出席大型比賽。」他又注意到絲慧杜蓮娜等烏克蘭籍女球手早前曾透露，從掌管網壇的機構所得到的支持度不足，而她們的觀點值得重視。

絲慧杜蓮娜產後復出首勝

絲慧杜蓮娜去年因分娩休戰多時，上周復出參戰查爾斯頓網賽，昨在瑞士基亞索網賽取得首勝，以6：4、 6：2淘汰艾倫雅魯絲，她說：「在查爾斯頓復出的感覺一流。我自1月開始重投訓練，目標是盡快回復狀態，為法網做好準備。」她的最高世界排名是第3，休戰時排20，現已降至875。

另外，國際女子網球協會（WTA）昨宣布今年稍後會再在中國舉辦賽事。WTA於2021年底因擔心已退役的中國女網球手彭帥的人身安全而發起抵制活動。此前彭帥曾指控被中國一名高級官員性侵。