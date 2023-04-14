車路士不敵皇馬 連續4場食白果 林柏特領軍兩戰皆北 信麾下回歸主場可反勝

車路士班主保亞利賽前與皇馬會長皮里斯聚餐後，被《天空體育》問預測比數時，他豪言可大勝3：0，又稱球隊發展是「長期過程」和「未來光明」。藍戰士昨有老將堤亞高施華傷癒復出排3中堅陣式，開賽僅兩分鐘就有祖奧菲歷斯半單刀，但未能射破倒戈門將泰拔高圖爾斯的十指關，21分鐘更被皇馬打開紀錄，雲尼斯奧斯祖利亞射門被擋出不遠，賓施馬門前補射得手，這名35歲法國射手近8次對英超球隊入11球。車路士1分鐘後有扳平良機，但史達寧門前撞射再被高圖爾斯飛身撲出，半場以0：1落後。

芝維爾職業生涯首直紅

藍戰士下半場初段有中堅高列巴尼傷出，入替的古古列拿於59分鐘失位被對手成功長傳，引致芝維爾拉跌單刀埋門的洛迪高高斯，令這名剛續約的英格蘭國腳生涯首次直接領紅牌。「銀河艦隊」多踢一人下，由後備入替不久的馬高阿辛斯奧於74分鐘再下一城，加上倒戈中堅魯迪格化解一次攻門，終勝2：0。皇馬歷來首次在班拿貝球場擊敗車路士，此前3次交手1和2負。

車路士今季至今踢了41場賽事，為15勝10和16負，落敗場數比勝仗多，且近5仗不勝。今季攻力持續不振，自1993年12月以來再次連續4場各項賽事無入球，亦繼2012年11月對祖雲達斯後，在單場歐聯被對手至少10次中龍。不過林柏特賽後仍有信心次回合重返史丹福橋球場能反勝，「我不認為球隊10人應戰時被對手壓制，我們之後也有入球機會。在史丹福橋總可發生特別事情，球員必須相信自己。沒有球員不想入球，有時他們需要有人支持去推動信心」。

安帥成隊史歐聯勝仗最多教練

曾執教藍戰士兩季的皇馬主帥安察洛堤擊敗徒弟「林伯」，同時以35場超越迪保斯基成皇馬隊史贏歐聯場數最多的教練，領先兩球仍不敢掉以輕心，「事情尚未結束，我的球員都明白還有90分鐘（次回合）要踢，必須做好準備」。