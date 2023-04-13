體壇快訊：佐高域復出戰報捷

巴奧室外開幕禮觀眾設限

巴黎奧運保安議案昨於法國參議院表決通過，但反對派批評以無人機偵測可疑人士的相關草案，無交代會被查的具體行為，憂慮當局為加強社會監控試水溫。另一方面，巴奧開幕禮雖於室外舉行，但法國體育部長奧迪亞卡斯特娜稱，因安檢問題，估算塞納河沿岸只可容納少於50萬人。

中國3新星首闖世界賽正賽

桌球世界賽昨完成首8場外圍賽最後一圈賽事，有3名中國新生代球手取得正賽資格，將首次亮相英國設菲爾德克魯斯堡劇院。19歲的前世青冠軍吳宜澤一度落後局數4：7下，以10：8反勝華基連。20歲的斯佳輝及22歲的范爭一亦分途過關，但張安達在決勝局爭「黑柴」不敵泰國的沙亞根。蘇格蘭名將麥古爾則近19年來首無緣正賽。

馬龍爆冷主場次圈出局

世界乒聯（WTT）新鄉冠軍賽完成16強賽事，前奧運冠軍馬龍前晚以局數1：3不敵中華台北隊的林昀儒，成為主場出賽的中國隊率先出局一員。日本隊名將張本智和亦以同樣比分負韓國隊的林鍾勳。今日的8強賽有兩場國乒內訌戰，分別是王曼昱今午女單對陳幸同，世界一哥樊振東今晚對林詩棟。