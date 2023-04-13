張振興三人賽加時過關 今鬥聖若瑟冀雪五人賽敗仇

兩隊昨鬥得激烈，陳炎基此役多次外投得手，獨得全場最高的9分，為張振興領先14：12。可藝後衛蔡忠煌於最後2秒射入2分，領軍扳平14 ：14，令賽事進入加時，惟此子隨後罰球「大針」錯過奠勝良機。張振興隨後有鮑梓軒剷籃得手，助球隊以1分險勝，晉級8強，將硬碰聖若瑟。陳炎基賽後盼報卻回港島區學界和精英賽落敗之仇，「聖若瑟身高佔優，在五人籃球更具優勢，希望己隊在3×3可以快制勝，一雪前恥」。另外，衛冕的英華書院和拔萃男書院，則於上、下線分途闖關。

林氏姊妹領青中永隆分途闖8強

女子組方面，中華基督教青年會中學在16強以12：2大勝何明華會督銀禧中學，晉級後與英華女學校交手。衛冕的浸信會永隆中學10：6擊敗九龍真光中學，明與林大輝中學爭入4強，下線的協恩中學則於8強鬥匯基書院（大坑東）。

若青中和永隆順利晉級，青中射手林卓童便有機會跟姊姊林普茵交手，「阿妹」直言受對方影響才打籃球，並視對方為目標，「很多人將我們比較，但我們的位置和打法也不一樣，她是全能的球員，我要贏她很難，家姐太勁，是我的目標」。