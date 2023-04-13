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2023年4月13日星期四
曼城3蛋贈拜仁最大敗 夏蘭特膺英倫單季入球王
國米淨勝賓菲加洗頹風 盧卡古如釋重負
拉舒福特勢避戰8仗 無緣領曼聯兩鬥西維爾
羅拔仔冀美斯回巢巴塞並肩作戰
森林傳斟森柏奧利救亡 先炒體育總監
晉峰邀樂天女孩港超煞科戰主場表演
足壇快遞：艾納沙或因C朗易帥
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湖人加時擒狼闖季後賽 鷹隊搶東岸7號種子
張振興三人賽加時過關 今鬥聖若瑟冀雪五人賽敗仇
體壇快訊：佐高域復出戰報捷
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【明報專訊】（請看附圖）
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