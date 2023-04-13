森林傳斟森柏奧利救亡 先炒體育總監

基拿迪去年10月方由屈福特轉投森林出任體育總監，並在今年1月冬季轉會窗為球隊新添7名戰將，惟球隊此後成績未有太大起色，最近9場賽事不勝並一直在降班區徘徊，導致森林只能向基拿迪開刀。此外，英傳媒亦指出上月被西維爾辭退的阿根廷籍教頭森柏奧利，已獲森林會方青睞。如獲不諳英語的森柏奧利點頭首肯，森林將撤換備受戰績壓力困擾的谷巴，冀能在賽季最後階段力爭搶分護級。

同時，力爭繼2004年後再奪英超聯賽冠軍的阿仙奴，與車路士的關鍵打吡戰，因倫敦警方的安全建議而改期。這場賽事將由英國時間4月29日下午推遲至5月2日晚上上演，惟阿仙奴會方在官方聲明中表示「因是次賽程改動，對球迷構成不便而深表失望。」

廠車打吡延期至5月初

6軍7月赴美踢季前賽

另一方面，英超賽會宣布將在今年7月前赴美國舉行季前熱身賽，6支獲邀參賽的球隊包括3支倫敦代表車路士、富咸、賓福特，以及今季表現出色的紐卡素、白禮頓和阿士東維拉。