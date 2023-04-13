曼城3蛋贈拜仁最大敗 夏蘭特膺英倫單季入球王

洛迪於27分鐘接應貝拿度施華右路橫傳球後，叩過拜仁慕尼黑中場穆斯亞拿起左腳彎入世界波，亦是這名西班牙國腳中場生涯首個歐聯入球。70分鐘，拜仁後衛烏柏美卡奴後場控球甩腳，被曼城翼鋒基亞利殊搶截後傳予艾寧夏蘭特，後者再傳中給貝拿度施華勁頂破網。76分鐘，此役續擔任防中的曼城守將史東斯，以頭槌頂交夏蘭特取得今季第11個歐聯入球，終助曼城向拜仁派3蛋。

哥帥澄清迪布尼無傷

總計夏蘭特今季所有賽事已入45球，超越利物浦的穆罕默德沙拿及曼聯名宿雲尼斯達萊，成為英超單季「入球王」。

曼城雖取得大捷，但哥迪奧拿不敢掉以輕心，他說：「要淘汰像拜仁這樣的球隊，你必須兩回合比賽都有優秀演出，我知道次回合什麼事情都可以發生，因為我曾執教拜仁3年。」

此外，少有單場無入球和助攻的曼城中場奇雲迪布尼，此役於68分鐘疑因膝傷退下火線，而離場期間狀甚沮喪，但也疑因被換出而不快，哥帥解釋道：「他沒有受傷，被前鋒祖利安艾華利斯入替是戰術上的需要。我目睹球隊當時的情况，所以有這決定。那一刻我們需要艾華利斯為球隊注入力量。」英超衛冕球隊曼城目前在聯賽排次席，已追至只落後多踢1場的一哥阿仙奴6分，「藍月」將於下周日凌晨主場迎戰尾二的李斯特城。

杜曹嘆「前面有高不可攀大山」

杜曹繼上季英超領軍車路士兩度不敵曼城後再度交手落敗，卻沒打算投降，並強調次回合拜仁擁有主場之利，他說：「現在情况是前面有座高不可攀的大山，但比賽將直至次回合賽後淋浴後才結束。拜仁今次不應獲得這個賽果，它未能不反映事實。我們的球員今次擁有個性、勇氣、正確態度和很高的質素。」

他上月尾走馬上任，此仗是第4次領兵拜仁，目前成績為勝負各二。拜仁下場德甲將在周六晚主場對聯賽三連捷的下游球隊賀芬咸。拜仁現於本土聯賽名列榜首，但只多次席多蒙特兩分。