體壇快訊：梅利蒙地卡羅一輪遊

伍家朗亞洲賽首圈撼李梓嘉

亞洲羽毛球錦標賽本月25日起一連六日於阿聯酋迪拜舉行，昨公布抽籤結果。港隊一哥伍家朗在男單首圈需硬撼3號種子李梓嘉，隊友李卓耀則會面對另一馬來西亞球手黃智勇。混雙的鄧俊文/謝影雪將再鬥日本隊宿敵渡邊勇大/東野有紗，李晉熙/吳芷柔及兩對港隊女雙則抽中對同樣非種子的組合。

謝榮鍵英GT賽排位賽居次

英國GT錦標賽昨於奧頓公園賽道完成今季揭幕戰。第2年參戰的澳門車手謝榮鍵，在首回合排位賽得第2，完成半程後以第4名交棒予隊友霍加特（Chris Froggatt），但後者在乾濕地比賽有犯錯，最終只以第13名完賽。二人在次回合則以第15名衝線。

61歲韋德保職業賽資格

桌球世界賽外圍賽今日舉行最後一輪，前世界亞軍鶴健士昨晚完成首節後以4：5落後積克鍾斯，或近18年來首次未能打入正賽圈。中國隊球手張安達及范爭一均半程領先，有望一同下周在克魯斯堡「地標」亮相。下月滿61歲的名將「白旋風」韋德在多名低排名球手出局後，確定保住職業資格多兩年。