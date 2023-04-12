湖人木狼搶季賽席 占士：能戰附加賽已值得高興

湖人vs.木狼 體通天下 早上10：00直播

木狼日前在NBA常規賽煞科戰擊敗新奧爾良塘鵝，搶得西岸第8的較佳附加賽出線席位，惟比賽途中高拔曾因口角拳擊隊友基爾安達臣成焦點。據報高拔與安達臣早前已鬧不和，結果於前日的賽事至第二節暫停期間，在場邊發生口角，高拔更揮拳打向安達臣，其後被其他職球員制止，避免發生進一步衝突，而高拔亦退場未再出戰。雖然事後高拔已公開道歉，不過會方昨決定判罰這名法國籍中鋒內部停賽1場，不會隨隊出戰今早作客湖人的附加賽，料由安達臣取代其正選席位與唐斯鎮守內線。木狼主帥芬治昨直言球隊以紀律為首要，但認為已事過境遷，不會再就事件評論。

高拔向隊友揮拳內部停賽

當錫派定心丸樂留獨行俠

至於近季陣容屢次換血的湖人，在季中換走打法不合的韋斯特布克等將後，最終在常規賽排第7取得附加賽資格，頭號球星勒邦占士賽前表示：「這是艱難的，尤其以我們在季初的成績而言，如今能在此席位已值得高興。不過，這並不代表我們就此滿足，期望最終能帶給球迷一個驚喜賽季。」而同日東岸第7的邁阿密熱火則與第8的阿特蘭大鷹隊同爭出線。

相反，在季中換得球星艾榮助拳的達拉斯獨行俠，終因這名星將與盧卡當錫打法不合，最終在常規賽跌出前十無緣季後賽。雖然當錫的合約至2027年夏天才屆滿，但近期卻有傳他現離心，對此他昨向球迷派定心丸，「我在這裏很高興，近日的抱怨只是希望球隊可在季後有所改變而已，因球隊講求化學作用，大家是否合得來很重要」。

常規賽場均97%入座率寫新高

另外，聯盟昨公布本屆常規賽30隊的總入場人次為22,234,502人，超越2017/18年球季的22,124,559人，寫下單季入座新紀錄，而平均入座率97%，以及場均18,077人入場亦寫下歷史新高。